Ярославль, 2 февраля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков не поддерживает перевод 15,8 га в районе поселка Скобыкино из рекреационной зоны в общественно-деловую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Скобыкинская роща

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение об изменении зонирования большого участка на берегу Волги на северной окраине Ярославля появилось на публичных слушаниях по изменению Генплана. У общественников и депутатов возникли опасения, что район так называемой Скобыкинской рощи будет застроен. В мэрии Ярославля пояснили историю вопроса.

«Территория в районе посёлка Скобыкино свободна от застройки и правообладателей, государственная собственность на неё не разграничена. Территория не благоустроена, частично занята зелеными насаждениями, в том числе высокорослыми. По северо-восточной стороне граничит с особо охраняемой природной территорией регионального значения «Скобыкинский парк», с юго-восточной стороны примыкает к Скобыкинской роще. Границы территории, предлагаемой к изменению зонирования, сформированы с учетом границ особо охраняемой природной территории и её нормативной 25-метровой охранной зоны. Территория Скобыкинской рощи не затрагивается. Заявление с предложением об изменении зонирования указанной территории из зоны рекреационного назначения в жилую зону в целях размещения малоэтажной жилой застройки с объектами соцкультбыта поступило от ООО «ДаниловЭкоПродукт» 27.04.2020 и было отклонено по причине возможного негативного отношения жителей города к таким изменениям», — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

В октябре 2020 года компания повторно обратилась в мэрию. На этот раз фирма подкрепила свое обращение итогами собрания жителей в администрации Дзержинского района, на котором предлагаемую застройку поддержали 104 человека. Однако и на этот раз обращение было отклонено.

«На момент его рассмотрения решением муниципалитета г. Ярославля от 16.09.2020 № 400 утверждена «Стратегия социально-экономического развития города Ярославля на период 2021—2030 годов» (далее — Стратегия), в соответствии с которой на территории Дзержинского района предусмотрено размещение трёх новых центров районного значения, один из которых будет развиваться на указанной территории (в районе пересечения улицы Бабича и Тутаевского шоссе). В том числе в границах указанной территории, с учетом обращений жителей города Ярославля, принято решение о размещении нового Дома культуры», — сказал Цымбалов.

На публичных слушаниях по изменению в генплан Ярославля 3 декабря 2020 года поступило предложение от частного лица (отметим, инициатором обращения выступил бывший директор департамента архитектуры мэрии Ярославля) об изменении рассматриваемой территории на общественно-деловую зону. Это предложение было поддержано координационным советом по внесению изменений в Генплан. Именно этот момент вызвал беспокойство общественности. Но, как выяснилось, с этим не согласился Владимир Волков.

«Мэр города не согласовал перевод рекреационной территории в общественно-деловую. В настоящий момент проходит процедура доработки проекта генерального плана. После снятия всех замечаний проект будет направлен на утверждение в муниципалитет города. Скобыкинская роща должна сохранить свою рекреационную функцию», — сообщил Артём Цымбалов.

Остаётся дождаться, когда планы городских властей будут подкреплены конкретным решением. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.