Москва, 2 февраля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Признаки шпионских программ выявлены в некоторых приложениях, предназначенных для очистки памяти смартфонов с операционной системой Android. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба Роскачества.

Приложения для смартфона

Эксперты организации проверили на безопасность 60 приложений-клинеров. Оказалось, что самый распространённый их недостаток — обилие рекламы. Другие минусы клинеров — избыточные запросы доступа к различным функциям смартфона, подозрительный «интерес» к окружающей Wi-Fi-сети, а также признаки встроенных шпионских программ.

Более половины изученных приложений через Wi-Fi сеть, к которой подключен смартфон, получают сетевые идентификаторы других подключенных устройств. Такое поведение, отмечают эксперты, не вызывает доверия, оно отмечено в том числе у приложений Cleaner Ultimate — Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone.

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Программы Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster насторожили специалистов тем, что запросили полный пакет доступов, включая контакты и управление звонками.

«Такие избыточные доступы являются признаками шпионских программ и могут использоваться злоумышленниками как для кражи пользовательских данных, так и для рассылки спама с телефона жертвы по контакт-листу», — говорится в сообщении.

Эксперты Роскачества призвали пользователей скачивать приложения только из официальных магазинов: App Store, Google Play, Huawei AppGallery, а также учитывать отзывы пользователей и ответы разработчиков, оценки приложений. Также следует обращать внимание на запросы приложения о доступах, всегда пользоваться антивирусом и регулярно его обновлять.

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