Токио, 2 февраля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В сети появились тизерные изображения интерьера обновлённого кроссовера Honda HR-V. Изображения салона авто распространила пресс-служба японской компании.

Пресс-служба Honda Тизер новой Honda HR-V

Ранее компания демонстрировала только детали внешнего вида кроссовера, выполненного в стиле нового Civic. Была показана задняя часть кузова рестайлингового авто и подтверждена информация о том, что в его моторную линейку войдут гибридные силовые агрегаты.

Теперь же рассекречен салон нового HR-V. Модель получит более современную мультимедийную систему с Apple CarPlay. Автопроизводитель оснастил авто традиционными тактильными ручками для HVAC (система климат контроля) и для регулировки громкости.

Официальная премьера гибридного кроссовера Honda HR-V пройдет 18 февраля 2021 года.

Ранее японское тюнинг-ателье Mugen Motorsports представило пакет доработок для рестайлингового минивэна Honda Odyssey. Стоимость тюнингового комплекта составляет 187 тыс. иен (порядка 132,7 тыс. рублей).

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