Москва, 2 февраля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Продовольственную поддержку от государства для нуждающихся граждан предложил ввести Минпромторг, соответствующий доклад направлен в правительство РФ. Об этом пишет 2 февраля газета «Известия», ссылаясь на источники в правительстве и министерстве.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

В Минпромторге предложили каждый месяц перечислять некоторым категориям граждан деньги, которые можно потратить на «здоровые» продукты отечественного производства. Ранее подобный механизм адресной помощи уже обсуждали в правительстве, уточнил источник издания.

«Речь идет в том числе о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах)», — говорится в публикации.

В пресс-службе правительства сообщили, что сейчас не рассматривается вопрос о введении продуктовых карточек, хотя ранее его не раз обсуждали.

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Минпромторг направил доклад с предложениями о поддержке нуждающихся в правительство в декабре 2020 года. Ведомство исполняет дорожную карту по реализации Доктрины продовольственной безопасности, утверждённой правительством в июне прошлого года.

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