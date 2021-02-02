Москва, 2 февраля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Жители России могут приобрести на среднемесячную зарплату 912,3 литра бензина с октановым числом 95, что ставит её на 20-е место в «рейтинге стран Европы по доступности бензина для населения», говорится в опубликованном 1 февраля исследовании «РИА Рейтинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Всего в списке представлено 32 страны. Первую строчку в нём занял Люксембург, жители которого могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,1 тысячи литров 95-го бензина. В тройке также представлены Норвегия и Австрия.

Абсолютным аутсайдером рейтинга стала Украина — при низкой цене на топливо зарплаты украинцев ещё ниже, поэтому в среднем за месяц они могут приобрести всего 393 литра бензина.

Отмечается, что для расчётов использовались сведения о ценах по состоянию на середину января 2021 года, и на декабрь 2020 года — для отдельных стран.

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