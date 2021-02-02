Москва, 2 февраля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 25 марта 2021 года планирует приступить к рассмотрению крупного финансового иска, поступившего от компании из дивизиона госкорпорации «Ростех» — АО «Концерн «Созвездие». Ответчиком в споре, который рассмотрит судья Романов, выступает ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» им. Академика А. А. Расплетина», входящее в дивизион группы «Алмаз-Антей», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск от концерна, базирующегося в Воронежской области, поступил в суд 11 января 2021 года, а 20 января его приняли к производству. Речь идёт о взыскании 24 398 071 рубля 20 копеек, но детали спора пока не сообщаются.

В конце декабря 2020 года к «Алмазу» претензии были и у Минобороны РФ. Ведомство обратилось в суд с иском о взыскании 194 003,32 рубля.

По данным с сайта концерна «Созвездие», он включает в себя более десятка компаний. Специализируется предприятие на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники, отвечающей потребностям Вооружённых сил.

Оборонно-промышленное предприятие «Алмаз» занимается разработкой зенитных ракетных комплексов, а также систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны.