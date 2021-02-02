С дальневосточного хоккейного клуба взыскали крупную сумму
Хабаровск, 2 февраля, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск турфирмы «Флай Конкорд» и взыскал с ассоциации «Хоккейный клуб «Амур» более 53,53 млн рублей долга по договору, а также пени за просрочку. Вердикт судьи Бушкарева ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
Претензии к клубу, который играет в Континентальной хоккейной лиге, основаны на договоре от 7 ноября 2016 года. По нему «Флай Конкорд» обязался осуществить чартерные авиарейсы по заранее согласованным маршрутам. Услуги были оказаны, но не оплачены, что и стало основанием для обращения в суд.
Судья Бушкарев взыскал в пользу ООО «задолженность по договору №4−01/16
По данным ЕГРЮЛ, ассоциация учреждена в октябре 1998 году. Учредителями выступали ЗАО «Артель старателей «Амур» и министерство имущественных отношений Хабаровского края.
Напомним, иск был подан в ноябре 2020 года.