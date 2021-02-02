Владивосток, 2 февраля, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Ростуризм и корпорация «Туризм.РФ» разрабатывают межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана развития Дальневосточного федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«На Дальнем Востоке уникальная природа, традиции. Задача корпорации — обеспечить синергию всех участников этого сложного процесса. Для нас важно создать комфортные условия для путешествий внутри страны, чтобы при прочих равных условиях туристы отдавали предпочтение не зарубежным, а российским курортам», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по развитию Дальнего Востока.

Он напомнил, что Дальний Восток определён одним из приоритетов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», добавив, что макрорегион «обладает самым большим потенциалом для взрывного роста туризма».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов в интервью порталу «Твой Дальний Восток» заявил, что Камчатка является центром туризма в ДФО. Глава региона рассказал о ключевых проектах, которые должны в разы увеличить туристический поток.