Чебоксары, 2 февраля, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Чувашию в январе поступили 19 новых троллейбусов, всего прибыло 29 единиц электротранспорта из 68. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтрансе республики.

Cap.ru Новые троллейбусы в Чувашии

1 февраля Чувашия получила 14 новых троллейбусов, в первую рабочую неделю января прибыло пять «рогатых». В настоящее время они находятся на хранении в троллейбусном управлении Чебоксар.

Всего Чувашия получила 29 троллейбусов из 68. Отмечается, что по дополнительному соглашению поставку троллейбусов должны завершить до 1 апреля 2021 года. В министерстве транспорта отмечают, что в настоящее время идёт работа с Минпромторгом России по восстановлению бюджетных ассигнований на закупку оставшихся троллейбусов.

В минтрансе республики также отмечают, что в ближайшее время первые десять новых троллейбусов выйдут на линии в двух городах: в Чебоксарах они будут курсировать на наиболее загруженных маршрутах, в Новочебоксарске их пустят на маршрут № 54.

Напомним, балансовая стоимость одного «рогатого» составляет 15 721 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получила из федерального бюджета 1,17 млрд рублей на обновление троллейбусного парка. В прошлом году закупалось 68 троллейбусов, но Уфимский троллейбусный завод смог поставить только десять из-за месячного простоя в связи со вспышкой коронавируса на предприятии.