Чебоксары, 2 февраля, 2021, 03:55 — ИА Регнум. В районном центре Красноармейского района Чувашии продолжается возведение храма в честь иконы Божией Матери «Умиление», также планируется построить часовню на территории центральной районной больницы. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Cap.ru Проект часовни

В настоящее время в селе Красноармейская проектируется часовня, которая будет построена на территории Красноармейской центральной районной больницы. Подготовлены первые чертежи, выбрано место под часовню, а также подъездные пути для начала строительства. Строительства планируется завершить до конца августа 2021 года.

Ожидается, что часовня будет построена при участии меценатов и неравнодушных жителей. В частности, помощь окажет депутат Госсовета, генеральный директор специализированного застройщика «ТУС» Николай Угаслов.

Cap.ru Обсуждение проекта часовни в администрации Красноармейского района: депутат Николай Угаслов, и заведующая филиалом ЦРБ Майя Григорьева и глава администрации Красноармейского Александр Кузнецов

Отметим, что в селе Красноармейское в настоящее время строится храм в честь иконы Божией Матери «Умиление». В конце декабря здесь освятили купола. В настоящее время завершаются внешние работы, затем начнутся работы по внутренней отделке.

«Дорогие жители района, просим вас собраться «всем миром» и собрать денежные средства на продолжение строительства», — призывают священнослужители.