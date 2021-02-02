Москва, 2 февраля, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Судья Арбитража Москвы Виктория Дружинина частично удовлетворила иск Министерства обороны России к нижегородскому судостроителю. С АО «Завод нижегородский теплоход», работающего в городе Бор с 1911 года, было взыскано свыше 10 млн рублей вместо запрошенных министерством более 503 млн рублей. Вердикт о взыскании неустойки может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

С компании-ответчика требовали 503 002 627 рублей и одну копейку, но суд взыскал «неустойку в размере 10 742 772,7 рубля», отказав «в остальной части исковых требований». АО также предстоит выплатить в доход федерального бюджета госпошлину в размере 76 714 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск в суд поступил в июле 2020 года. Помимо него, в арбитраже в августе появились два спора между теми же участниками о внесении корректировок в два госконтракта.

В октябре 2020 года заводу по одному из дел отказали в изменении пунктов госконтракта. В частности, предприятие пыталось изменить пункт о сроках и стоимости, требуя «заменить значение «2 971 401 260 рублей 55 копеек, в том числе НДС по ставке 18% — 453 264 599 рублей 06 копеек.» на значение «3 049 503 374 рубля 52 копейки, в том числе НДС по ставке 18% — 465 178 480 рублей 86 копеек»». В вышестоящей инстанции оспорить вердикт акционерное общество также не смогло.