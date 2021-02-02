Чебоксары, 2 февраля, 2021, 03:21 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 2 февраля, глава республики Олег Николаев впервые обратится с посланием к депутатам Государственного совета. Задачи будут поставлены и глобальные, и детальные одновременно, сообщает на своих страницах в соцсетях руководитель региона.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Мероприятие состоится в самом большом государственном учреждении республики — театре оперы и балета. Оно будет организовано с учётом санитарно-эпидемиологических требований, при этом журналистов в сам зал не пустят, за исключением фотографов и операторов: они будут наблюдать за происходящим в многофункциональном центре.

«Последние несколько дней плотно работаю над посланием депутатам Государственного совета Чувашии. Казалось бы, достаточно подготовить тезисы, которые станут чётким планом совместной с депутатами работы на предстоящий год. Но именно сейчас, в начале года, отчётливо видится, что задачи нужно ставить и глобальнее, и детальнее одновременно», — написал в соцсетях глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев был назначен врио главы республики 29 января 2020 года, по итогам выборов сентябре стал главой Чувашии. Это будет его первое послание депутатам регионального парламента.

Напомним, что накануне мероприятия в Чувашии стало известно о том, что на декорации для оформления фойе театра оперы и балета, где будет оглашено послание, собираются потратить более 12 млн рублей. Вскоре администрация главы республики опровергла данную информацию, заявив, что это была техническая ошибка и речь идёт о сумме в 123 тыс. рублей.