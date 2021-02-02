Москва, 2 февраля, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал автобусному холдингу Алексея Бакулина в отмене решения арбитража Москвы, которым с восьми взаимосвязанных компаний солидарно было взыскано более 910 млн рублей долга. Помимо этого, по делу было обращено взыскание на имущество, выступившее залогом. Вердикт второй инстанции также может быть обжалован в установленном порядке, передаёт ИА REGNUM.

Pardus2 Федеральный арбитражный суд Московского округа

1 февраля 2021 года в карточке дела появилась запись от судьи Елены Башлаковой-Николаевой — «оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения».

Истцом в споре о заложенном имуществе и долге, превышающем 910 млн рублей, выступил банк «Восточный» из Приамурья.

Помимо денежных средств, с компаний-ответчиков взыскали 165 единиц оборудования и техники. При этом лоты разделили на две части — 155 единиц планируется продать с начальной ценой от 13,1 млн рублей, а оставшиеся десять — за десять рублей.

После реорганизации банк «Восточный» стал правопреемником всех прав и обязанностей «Юниаструм банка», который в свою очередь выступил цессионарием по договору цессии, заключённому с ОАО КБ «Региональный кредит». Последний и выдал в 2014 году кредит одной из компаний группы. Остальные ответчики были поручителями по этому долгу.

Напомним, холдинг «Волгабас» («Volgabus»), он же «Бакулин Моторс Групп», объединил в себе ряд компаний по производству автобусов, базирующихся в Волгоградской и Владимирской областях. Актив связывают с бывшим депутатом Волжской городской думы Алексеем Бакулиным — сыном областного депутата одного из прошлых созывов, который в прошлом также работал советником губернатора и министра транспорта РФ.

Имущество с молотка: что происходит в автобусном холдинге экс-депутата?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между банком и компаниями холдинга это был не единственный судебный спор на крупную сумму.