Брюссель, , 08:25 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировала встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой на заседании Совета по соглашению о стабилизации и ассоциации между Албанией и Евросоюзом в Брюсселе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По словам главы Еврокомиссии, темой встречи стали переговоры о вступлении Албании в Евросоюз.

«Албания должна рассчитывать на поддержку Евросоюза в восстановлении после землетрясений и в деле борьбы с пандемией. Я надеюсь, что скоро посещу Албанию», — заявила фон дер Ляйен.

Политик подчеркнула, что будущее Косово — в Евросоюзе, а потому переговоры о вступлении этой страны в ЕС необходимо начать.

Читайте ранее в этом сюжете: Албания выполнила «домашнюю работу», но выборы станут проверкой — Боррель