Рамалла , 2 февраля, 2021, 01:25 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас продлил режим чрезвычайной ситуации в стране на 30 дней из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство WAFA.

Martin Varsavsky Палестина

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При этом палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе подтвердил, что в ближайшие две недели страна получит 50 тыс. доз вакцины против COVID-19.

«Правительство получит первую партию из 50 тыс. доз вакцины от различных поставщиков», — отметил он.

По словам Штайе, вакцинация населения начнется в середине февраля. При этом власти намерены направить часть партии вакцин в сектор Газа. Отмечается, что ранее Израиль передал Палестине небольшую партию препарата против COVID-19, предназначенную для вакцинации медицинских работников. Израильские власти пошли на эту меру под давлением ООН и международных правозащитных организаций.