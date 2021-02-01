Киев, 2 февраля, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Развитие «стратегического партнерства» двух стран стало темой телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом 1 февраля глава украинского МИД заявил в эфире телеканала ICTV.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Чиновник отметил, что это был первый разговор руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. По словам Кулебы, Блинкен внес Украину в список стран, в которые хотел позвонить в приоритетном порядке. Стороны договорились развивать двухстороннее партнерство с помощью «новых амбиций».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля украинский президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может оказать США помощь в проведении расследования в отношении Рудольфа Джулиани, который является личным адвокатом бывшего американского президента Дональда Трампа.

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