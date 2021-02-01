Москва, 2 февраля, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 2 февраля встретится в Москве с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая посетит столицу России с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Швеции.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

«В программе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, советником президента Сергеем Ивановым и председателем Совета Федерации Константином Косачевым. Кроме того, министр иностранных дел Линде встретится с представителями гражданского общества для обсуждения вопросов демократии, гендерного равенства и прав человека в России», — говорится в сообщении шведского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что запланированный визит является для Линде вторым посещением Москвы в качестве председателя ОБСЕ. В её планах — обсуждение проблем прав женщин, поиска «устойчивых решений», кризисов и конфликтов в регионе ОБСЕ, прежде всего в Белоруссии, на Украине и в Нагорном Карабахе. Планируется обсудить «ряд двусторонних вопросов между Россией и Швецией».

«Я также буду критиковать недопустимое насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов и требовать немедленного освобождения Алексея Навального и арестованных в связи с протестами», — приводятся в сообщении слова Линде.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел ДНР направило главе ОБСЕ, министру иностранных дел Швеции Анн Линде письмо с приглашением «посетить Донецкую Народную Республику и лично ознакомиться с ситуацией, в том числе на линии соприкосновения, где особенно хорошо заметно, как Украина «соблюдает» перемирие».