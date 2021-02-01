Женева, Швейцария, 1 февраля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 444 580 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 885 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, коронавирусная инфекция выявлена уже у 102 584 351 человека во всём мире, подтверждено в общей сложности 2 222 647 случаев летального исхода.

Первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Бразилия, Великобритания, Франция, Россия, Мексика, Индия, Индонезия, Испания и Италия.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число новых случаев заболевания COVID-19 в мире снижается уже третью неделю подряд.