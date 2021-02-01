Брюссель, 1 февраля, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Две женщины пострадали в результате нападения мужчины с ножом в метро бельгийской столицы, 1 февраля пишет Derniere heure.

Нож

Как сообщила полиция, одна из пострадавших — это «сожительница» того мужчины, который напал на неё с ножом на станции «Западный вокзал». Злоумышленник несколько раз ударил свою жертву ножом.

Затем он бежал, расталкивая людей. Одна женщина в результате упала и тоже травмировалась. Есть данные, что она беременна.

Когда полиция задержала агрессивного пассажира метро, выяснилось, что конфликт с подругой у него возник на бытовой почве.

Напомним, инцидент с нападением в метро произошёл в 15:00 (время местное) в брюссельской коммуне Моленбек.