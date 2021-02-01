Минск, 1 февраля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Минобороны Белоруссии участвует в миротворчестве, «направив офицеров в две миссии — миротворческую в Ливане (под эгидой ООН) и мониторинговую на Украине (в рамках ОБСЕ)». Об этом 1 февраля проинформировало белорусское министерство.

Mil.by ВС Белоруссии

Там отметили постоянный поиск новых направлений «отдавая приоритет гуманитарным миссиям». Сейчас белорусские миротворцы участвуют в сопровождении гуманитарных грузов, оказании медицинской помощи, разминировании, патрулировании, обеспечении безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, а также в штабной работе.

«В августе 2020 года мы расширили свое участие в миссии Временных сил ООН в Ливане. Дополнительно в состав итальянского контингента были направлены два штабных офицера. В настоящее время прорабатывается возможность дальнейшего расширения участия в миссии в Ливане», — сказано в официальном комментарии.

Минобороны Белоруссии не сообщило детали присутствия своих военнослужащих на Украине. При этом было отмечено: «На уровне консультаций в разработке находится и вопрос об участии наших военнослужащих в миссиях в других государствах. Изучаются возможности нашего пребывания в составе тех или иных контингентов, способы выполнения задач, вопросы безопасности и другие».

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