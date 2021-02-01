Архангельск, 1 февраля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В Архангельской области участились случаи выхода волков в населенные пункты. Жертвами хищников стали несколько собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной службе «112».

Голова волка

Только за последних три дня в службу поступило 15 обращений об обнаружении волков в черте населенных пунктов. Больше всего звонков, преимущественно — в ночное время, поступило из областного центра. Хищника видели на окраине Архангельска, в районе Левого берега. У одной из жительниц города хищник сорвал с поводка собаку породы чихуахуа и умчался с ней в сторону поля.

В областном министерстве природных ресурсов сообщили, что охота на пушного зверя обычно заканчивается 31 марта, но в целях регулирования популяции опасного хищника возможность отстрела может быть продлена на неопределенный срок. В каждом районе области сформированы бригады для проведения рейдовых мероприятий, в состав которых войдут охотники и охотинспекторы.

Сейчас ориентировочная численность волка на территории региона составляет 1700 особей. За год охотниками добывается 350−400 волков.