Лос-Анджелес, США, 1 февраля, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Режиссёр будущей картины «Годзилла против Конга» Адам Вингард обратил внимание на «вирусный» успех её трейлера. Публикацию он разместил 1 февраля на своей странице в Instagram.

Gage Skidmore Адам Вингард

Кинематографист выложил ролик, в котором показана реакция разных людей на первое рекламное видео фильма. Он отметил в посте, что произошедшее является «одним из величайших событий» в его жизни. Режиссёр поблагодарил зрителей и отметил, что работа над подобным проектом отнимает годы жизни и иногда кажется, что у неё не будет конца.

«Вы только посмотрите на мою бороду до и после GVK (сокращение от Godzilla versus Kong — ИА REGNUM), у меня почти не было седых волос, а теперь я выгляжу как чёртов Санта-Клаус!» — написал Вингард, добавив, что ничто не «омолодило» его больше, чем просмотр видеозаписей с реакцией фанатов.

https://www.instagram.com/p/CKuHUbRlV5u/

Трейлер фантастического фильма «Годзилла против Конга» был опубликован 24 января 2021 года на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. С момента публикации ролик набрал уже более 48,8 млн просмотров.