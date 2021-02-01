Анкара, 1 февраля, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Новая конституция может быть принята в Турции, сообщает 1 февраля Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как заявил 1 февраля по итогам заседания правительства турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, республике, вероятно, «пора снова обсудить новую конституцию».

Эрдоган «Если мы достигнем консенсуса с нашим партнёром по Народному альянсу, мы сможем принять меры по новой конституции в ближайший период».

Он добавил, что новая конституция появится только с одобрения народа Турции.

Напомним, правящая в Турции Партия справедливости и развития на парламентских выборах 2018 г. вошла в Народный альянс — коалицию с участием Партии националистического движения (её частью является радиальная структура «Серые волки»).