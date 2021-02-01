Москва, 1 февраля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Минэкономразвития считает, что динамика ВВП России в 2021 году будет зависеть от реализации плана восстановления экономики и темпов вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявила 1 февраля замруководителя ведомства Полина Крючкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «Город»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

"Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения Общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации», — приводит её слова пресс-служба Минэкономразвития.

Читайте также:Росстат представил первую оценку ВВП России за 2020 год

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что объём ВВП России за минувший год сократился на 3,1%, что оказалось существенно лучше прогнозов Минэкономразвития.

Комментируя эти данные, Полина Крючкова отметила, что Россия проходит кризис, вызванный пандемией COVID-19, «лучше, чем большинство других крупных экономик».