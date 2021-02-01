Мурманск, 1 февраля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отработал уничтожение целей в Баренцевом море. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

Минобороны России Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота

Из артиллерийской установки АК-130 был уничтожен наблюдательный пункт и огневая точка условного противника на берегу. После боевые расчеты крейсера открыли огонь по имитированным воздушным целям. Они обозначали низколетящий самолет и крылатую ракету.

Справка:

«Маршал Устинов» — советский и российскийракетный крейсердальней морской и океанской зоны, второй корабль проекта 1164 «Атлант», входит в составСеверного флота.

Корабль был спущен на воду в 1982 году. С 2011 года находился на ремонте и вернулся в боевой строй только в 2017 году.