Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали второго подозреваемого в применении насилия к полицейским на Сенной площади во время несанкционированной акции 31 января. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

Напомним, в ходе этого инцидента несколько молодых людей допустили агрессивные действия в отношении полицейских, один из которых вынужден был достать табельный пистолет, чтобы остановить нападающих. Это возымело действие, действия полицейского признаны обоснованными.

Ранее в качестве подозреваемого был задержан 32-летний уроженец Архангельска. Второй задержанный оказался его земляком и сверстником — уроженцем Архангельской области, 1989 года рождения.

Оба задержанных стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 318 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

«Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Кроме того, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление соучастников подозреваемых и привлечение их к уголовной ответственности», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается.