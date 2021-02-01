Белград, 1 февраля, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 1 февраля заявил, что эта встреча в Париже является свидетельством истинной дружбы и приверженного подхода Макрона к Западным Балканам, сообщает Srbija danas.

Predsednik.rs Эммануэль Макрон и Александр Вучич

Вучич и Макрон обсудили диалог Белграда и Приштины и европейский путь Сербии. Вучич отметил, что ожидает поддержки Франции, и сообщил, что Макрон приедет в Сербию в сентябре или октябре 2021 года.

Вучич подчеркнул, что Макрон понимает потребности Сербии и вес позиции его страны, и выразил надежду, что вместе они могут многого достичь.

Он добавил, что во время этой встречи в Париже он испытал то, о чем даже не мечтал, и в качестве примера указал, что Макрон отвел его в винный погреб Елисейского дворца, который, по словам сербского президента, мало кто в Европе имел честь увидеть.

Вучич также отметил, что по поводу новой методологии подхода ЕС он открыто говорил с Макроном. Он добавил, что в этой связи будет достигнут прогресс, поскольку Сербия первой приняла эту методологию.

Напомним, новая методология ЕС заключается в открытии глав переговоров о вступлении по кластерам.