Вашингтон, 1 февраля, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме будет проходить завтра, 2 февраля, сообщил 1 февраля журналистам британский постпред при ООН Барбара Вудворд.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности ООН

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мьянме военные захватили власть, отстранив президента Вина Мьина. Главу государства военные обвинили в фальсификации выборов в парламент, состоявшихся в ноябре прошлого года.

Задержан также лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, являющийся к тому же госсоветником и министром иностранных дел Мьянмы. На текущий момент 24 министра уже лишились своих кресел.