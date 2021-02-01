Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В Петербурге по состоянию на 1 февраля вакцинировано от коронавируса 66 060 человек, из них 12 588 человек полностью закончили цикл вакцинации, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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По сравнению с декабрем 2020 года прирост вакцинированных в январе 2021 года составил более 1000%. С начала прививочной кампании в Петербург поступило 143 042 комплекта вакцины, неизрасходованный остаток на сегодня — 39 182 комплекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге на прививку можно записаться четырьмя способами: по номеру 122; на портале «Госуслуги»; через виртуальные колл-центры поликлиник; на портале «Здоровье петербуржца».

По мнению аналитиков, в настоящее время усиливается роль вакцинации в общем снижении уровня эпидемической опасности.