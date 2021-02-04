Мадрид, 9 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин якобы построил в этой стране сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землёй. Об этом 9 мая сообщает испанская газета Mundo.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«Камышин…построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землёй, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что расположение этих заводов держится в строжайшем секрете.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины.

Удары также наносятся по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины, сказано в сообщении. Вооружённые силы России уничтожили «Искандером» склад тяжёлых беспилотников и цех по их производству в контролируемом Киевом городе Запорожье.

Накануне, 8 мая, Конашенков сообщил, что ВС РФ в ответ на удары по объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на Украине. Цели были достигнуты, в результате удара были существенно снижены возможности Украины по выпуску военной продукции и переброске западной техники и оружия к линии боевого соприкосновения.