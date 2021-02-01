Подгорица, 1 февраля, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Черногория готовится к самому серьезному вызову в процессе присоединения к Европейскому союзу (ЕС), который берет на себя контроль внешних границ Союза, сказал глава департамента по политическим вопросам ЕС в Управлении европейской интеграции Милош Радонич.

CRNAGORAMNE Черногорская армия

В ходе встреч в рамках миссии экспертной оценки Европейской комиссии он сказал, что это подразумевает реализацию значительных мероприятий по повышению стандартов в области безопасности посредством интенсивного сотрудничества с соседними странами.

По данным Министерства внутренних дел Черногории, цель миссии заключалась в оценке потенциала Черногории по управлению границами на стратегическом, политическом, управленческом, административном и оперативном уровнях.

«Черногория постоянно готовится к самым серьезным испытаниям, которые ожидают ее в процессе присоединения к ЕС, и готовится взять на себя ответственность по контролю внешних границ ЕС, что означает проведение значительных мероприятий по повышению стандартов безопасности посредством интенсивного сотрудничества с соседними странами», — сказал Радонич.