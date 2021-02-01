Сургут, Югра, 1 февраля, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) 18-этажное здание «Газпрома Переработки» на ул. Ленина передаётся в дар муниципалитету. Об этом сообщают «Новости Югры».

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«Окончательное решение о том, каким образом будет эксплуатироваться помещение, будем принимать совместно с окружным правительством. В любом случае, у нас есть огромная потребность в помещениях для окружных, федеральных и городских ведомств», — сообщил изданию заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

Ранее, осенью 2017 года, свой 18-этажный офис «Газпром Переработка» пытался продать почти за два миллиарда рублей, но покупатель не нашёлся. Общая площадь здания 25 тысяч кв. м, здесь имеется двухуровневый подземный паркинг, а готовность объекта составляет 75%.