Москва, 1 февраля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Дело о взятке на сумму свыше трёх миллиардов рублей, которую, по версии следствия, получил экс-гендиректор ООО «УК Макфа» (Челябинск), депутат Госдумы Вадим Белоусов («Справедливая Россия») начал рассматривать Московский городской суд, пишет 1 февраля «Коммерсант».

Пресс-служба Московского городского суда

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года дело в отношении Белоусова Челябинский областной суд постановил передать в Мосгорсуд.

Дело было возбуждено в отношении Белоусова по статье «Получение взятки в особо крупном размере» в начале декабря 2018 года. Тогда же его лишили депутатской неприкосновенности.

Уже через три месяца его задержали в Екатеринбурге. В качестве меры пресечения действует подписка о невыезде за пределы России.

Другим обвиняемым по делу проходит бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» (Челябинск) Маргарита Бутакова.

И ОАО «Первый хлебокомбинат» и ООО «УК Макфа» — это предприятия Михаила Юревича, губернатора Челябинской области с 22 апреля 2010 г. по 15 января 2014 г. Сейчас Юревич находится в международном розыске по уголовному делу о получении взяток на общую сумму 26 млн рублей.

Юревича, Бутакову и Белоусова обвиняют в том, что они в 2010—2014 гг. в Москве и Челябинске получили деньги от одного из представителей дорожно-строительного холдинга за оказание покровительства в сфере распределения госзаказов.

Из обвинительного заключения прокурора, оглашенного на судебном заседании, следует, что двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — в период с 2010 по 2014 годы отчисляли наличные денежные средства в качестве «вознаграждения» депутату Белоусову и его покровителю губернатору Юревичу. За это «вознаграждение» они обеспечивали бизнесменам максимально выгодные условия заключения государственных контрактов, а также «полное избавление от конкуренции». Речь шла о 20% от прибыли предпринимателей.

Схема передачи взятки была следующей: каждый месяц теща Белоусова получала 10 млн рублей в Челябинске, перевозила их Москву и клала в банковскую ячейку. Из ячейки деньги забирала жена Белоусова. В итоге за несколько лет Белоусов получил 3,252 млрд рублей взятки.

Белорусов своей вины не признаёт.