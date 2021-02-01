Вашингтон, 1 февраля, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Два астронавта NASA вышли вдвоем в открытый космос второй раз 1 февраля, чтобы завершить модернизацию солнечных батарей и камер на МКС. Об этом пишет space.com.

МКС

Майк Хопкинс и Виктор Гловер, прибывшие на МКС в ноябре, работали в открытом космосе около часа.

NASA TV предоставил прямую трансляцию во время их работы.

Напомним, что 27 января астронавты вышли в открытый космос и установили новую высокоскоростную антенну за пределами модуля МКС «Коламбус», а также провели ряд других улучшений. Выход в космос 1 февраля стал четвертым для Хопкинса и вторым для Гловера.