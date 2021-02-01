Москва, 1 февраля, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий использовать водительские права для идентификации граждан РФ в банках, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Duma.gov.ru

Повышаются лимиты по отдельным операциям, в отношении которых идентификация не проводится. Так, предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Одновременно расширяются источники сведений для проведения упрощенной идентификации, подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации. Идентифицировать клиента станет возможно по номеру водительского удостоверения.