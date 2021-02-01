Москва, 1 февраля, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий трудовых мигрантов ЕАЭС сдавать биометрию и проходить медосмотр, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поправками предлагается установить, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на срок его действия.

При этом в случае заключения трудовым мигрантом таких договоров на неопределенный срок, срок временного пребывания трудового мигранта в России продлевается на срок до одного года с даты въезда, который может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления.

Предлагается также установить возможность продления срока временного пребывания в Российской Федерации отдельным категориям иностранных граждан, в том числе иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем получения визы, и являющимся членами семьи гражданина Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно. От прохождения этих процедур предлагается освободить отдельные категории иностранных граждан, в том числе являющихся недееспособными или ограниченными в дееспособности, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, и женщин, достигших возраста шестидесяти лет.