Москва, 2 февраля, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 февраля в социальной сети Facebook.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия перед началом штурма.

«На 1 апреля было бы классно посмотреть шоу «Квартал 95», где Зеленский, в качестве актёра, будет пародировать президента Украины Зеленского», — пишет Самвел А.

Многие пользователи пришли к выводу, что и без умозаключения Зеленского было понятно, что демократический процесс в США был уничтожен во время прошедших президентских выборов.

«Ой, какой умный. Сам придумал или кто-то подсказал? Наконец, весь мир увидел, что никакой демократии в Америке и в помине не было», — считает Раиса Р.

Ряд граждан считают, что своим заявлением Зеленский попытался приподняться в глазах мировой общественности, на фоне процессов, происходящих в Соединённых Штатов.

«Ну, конечно-конечно, он теперь сожалеет, что вовремя не вмешался в процесс выборов в США. Как же, он ведь пережил две революции. Как он крепок задним умом», — написал Александр Х.

Нашлись и те, кто жёстко раскритиковал заявление Зеленского, отметив при этом, что мир действительно больше не сможет смотреть на США, как на символ демократии.

«Формально клоун прав, но вообще-то вашингтонский обком постановил считать весь тот горький катаклизм, со штурмами, репрессиями и голосованием мертвецов, который с недавних пор происходит за океаном, ничем иным, как очередной победой демократии. И Зеля, колеблясь поперёк генеральной линии, откровенно нарывается», — поделился своим мнением Михаил Л.

Напомним, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии.