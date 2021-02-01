Москва, 1 февраля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Доля социальных выплат в доходах населения в 3 квартале 2020 года составила 22,9% по сравнению с 18,5% годом ранее. Причем, по данным самого Росстата, это нельзя объяснить падением зарплат, так как они в 3 квартале выросли на 7,2% (г/г), и их доля в доходах подросла. Так что какие-никакие социальные выплаты от государства в пандемию, судя по всему, помогли располагаемым доходам упасть не так сильно в этом году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 1 февраля заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор ВШЭ Евгений Коган.

Дарья Драй ИА REGNUM

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По его словам, в 2021 году прорыва в зарплатах и прочих доходах населения не ожидается, тем временем государство не будет повторять социальные выплаты, которые осуществлялись в пандемию (и тем более их увеличивать). Поэтому располагаемые доходы вряд ли восстановятся в 2021 году, уверен эксперт.

«Как известно, чем ниже уверенность населения в завтрашнем дне, тем больше оно боится тратить. После коронавируса люди мало того, что стали сильнее бояться тратить, они еще и стали значительно меньше зарабатывать. Что дальше? А дальше нескончаемая спираль: падает потребление — падают доходы бизнеса — падают доходы населения — падает потребление. Эту цепочку можно прервать, только поменяв механизм распределения богатства в стране. Иными словами, если государство начнет поддерживать население финансово и в щедром объеме, то люди начнут больше тратить. И эти деньги не пропадут. Они пойдут в корпоративный сектор и в будущем вернутся населению в виде доходов, которые можно снова тратить, а государству — в виде налогов», — отметил экономист.

«Есть, конечно, и другой вариант — резко ограничить роль государства, снизить налоги, ослабить регуляторное давление на бизнес, улучшить инвестиционный климат. Но это же не наш путь. Или я ошибаюсь?» — добавил Коган.