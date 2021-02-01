Пекин, 1 февраля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Канадское посольство в КНР устроило против Китая информационную провокацию, организовав заказ одним из его сотрудников футболок с двусмысленным рисунком «Уханьской летучей мыши». Об этом 1 февраля сообщает Синьхуа, обращая внимание на серьезное представление дипломатическому представительству Канады, о котором заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Tony Webster Канадский флаг

Китайская сторона заявила посольству, что «шокирована» этим заказом, потребовав от канадской стороны провести полное и всестороннее расследование инцидента, а также предоставить о нем Китаю всеобъемлющий отчет. Пекин подчеркнул, что ВОЗ признает коронавирус общим врагом человечества и выступает против его ассоциации с каким-либо государством. Внимание канадской стороны было обращено на то, что аналогичные заявления о непричастности ни одной из стран к появлению коронавируса неоднократно делал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По словам Ван Вэньбиня, дипломатический и консульский персонал любой страны должен в своей деятельности строго руководствоваться требованиями Венской конвенции о консульских отношениях, которая в данном случае оказалась нарушенной.