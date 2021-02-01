Бишкек, 1 февраля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров обещает изменить систему госуправления, оптимизировав излишние и дублирующие государственные органы. Об этом он заявил на совещании с руководством аппарата главы государства.

President.kg Садыр Жапаров

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По его словам, такая оптимизация будет способствовать снижению уровня бюрократии, а подбор кадров при этом будет проводиться только на основе профессиональных навыков.

Также Жапаров в очередной раз пообещал, что любой нарушивший закон чиновник будет наказан по всей строгости, даже несмотря на родственные, дружеские и иные связи.

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