Вашингтон, 2 февраля, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Мнения американских католиков по поводу произошедшего на последних выборах президента США разделились. Кто из американских католиков поддержал Дональда Трампа и какие претензии грозят Джо Байдену за его разрекламированное католичество, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Tyler Merbler Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года

По мнению некоторых американских экспертов, уровень раскола в американском обществе ныне таков, что его можно сравнить разве что с расколом 1861 года, когда США смогли восстановить себя только пройдя через Гражданскую войну. Состояние умов тех, кто 4 года боролся против трамповского правления, если верить про-байденовским католическим изданиям, весьма опасно для общественного согласия. Еще бы, ведь многие выступают теперь с позиции «вышедших из подполья» и требующих «справедливой мести».

Учитывая тот факт, что количество американских католиков, выступивших за Трампа, почти равно количеству их братьев по вере, поддержавших Байдена, есть риск, что искушение начать политические преследования может вылиться в серьезные нарушения принципа христианской любви. Кроме того, сама заявленная принадлежность победившего Джо Байдена о своем католицизме могут заставить задуматься горячие головы, особенно протестантские, а не собирается ли Байден управлять США по указке Ватикана? Читайте статью Станислава Стремидловского «Американские католики втягиваются в «гражданскую войну» в США».