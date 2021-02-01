Москва, 1 февраля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Решение депутата Европарламента от Эстонии Яака Мадисона выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 1 февраля в социальной сети Facebook.

Marc Nozell Дональд Трамп

«Трамп не развязал войну благодаря взвешенной и умной политике Путина. За свою каденцию Трамп дважды ставил мир на грань войны и за это ему, конечно, полагается Нобелевская премия», — написала Луиза К.

Многие пользователи оказались шокированы от тех кандидатов, которые претендуют на Нобелевскую премию мира. Граждане уверены, что ни Трамп, ни движение Black Lives Matter не являются достойными данной награды.

«За что так обесценивают эту премию? Задумывалась она как поощрение за достижения в какой-то области. Будь-то наука, культура, литература и др. А что сделали эти люди хорошего и ценного для своего народа и Родины?» — задаётся вопросом Алла К.

Тем не менее части людей кандидатура Трампа показалась крайне удачной для данной премии. Граждане отметили, что за время его президентского срока США не успели начать ни одной крупной войны на земном шаре.

«Единственный президент США, который не воевал, а бездельников заставлял работать», — считает Aleksandr E.

Некоторые отметили личные качества экс-президента Соединённых Штатов, которые, как они считают, могли бы привести к его убийству, но в итоге стали причиной информационной войны против Трампа.

«Однозначно мужик с мозгами! В старые времена его бы убили, но зачем делать мученика? Не выгодно. Лучше с помощью СМИ преподнести с выгодной стороны!» — поделился мнением Тимур Г.

Напомним, 1 февраля депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.