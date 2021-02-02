Москва, 2 февраля, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Отработка взаимодействия российских и китайских военных самолетов неподалеку от японских границ, вызвала нешуточное беспокойство в Японии. Получилось ли у главы российского МИД Сергея Лаврова успокоить встревоженных японцев, рассуждает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Да и стоило ли успокаивать граждан Японии, в которой звучат прямые призывы к силовому решению пресловутой «проблемы северных территорий», то есть захвату российских земель? Понятно, что для Лаврова успокоение сопредельной России Японии это часть его профессиональных обязанностей. Но указание на политику США и высказывания их экс-госсекретаря Майка Помпео как на главную причину крепить российско-китайскую дружбу не может полностью оттеснить и необходимость для России помнить о Японии, которая не раз заявляла о своей верности курсу США, каким бы он ни был.

Заявлениями дело не исчерпывается, ведь и крупнейшая в мире военная группировка США находится на территории Японии. Поэтому опасения рядовых и облеченных властью японцев должны, по идее, привести их к одной несложной мысли, не «подставляют» ли агрессивные заявления их заокеанского хозяина именно Японию в качестве разменной монеты. Читайте статью Анатолия Кошкина «Лавров успокаивает японцев, что военные учения направлены не против них».