Варшава, 2 февраля, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Польша готова побороться за суверенное понимание свободы слова. Для чего Варшаве понадобилось свободное слово, отличающееся от прочих, прежде всего евросоюзовских свободных слов, рассуждает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Национальный совет за свободу слова, созданный в Польше, по мысли Збигнева Зёбро, генпрокурора и министра юстиции, предполагает защиту от покушений на свободу информации, которые уже не раз продемонстрировали крупные интернет-корпорации. Мнение Совета для польских пользователей должно стать важнее тех работников интернет-площадок, которые позволяют себе, например, блокировку аккаунтов по надуманным поводам. Таким образом, Польша продолжает курс на поддержку собственного национально-культурного понимания «добра и зла» в информационном пространстве.

Особенно интересно выглядят такие заявления Варшавы на фоне недавних блокировок аккаунтов, которым подвергся американский президент Дональд Трамп. Впрочем, Совет за свободу слова мысленно прорабатывался в Польше заранее, когда еще никто не мог себе представить масштаба произвола, который угрожает информационным источникам в интернете. Теперь же Совет, который определит национальное звучание защиты права высказываться, не боясь преследований, приобретает совершенно особое звучание. Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша создает суверенный от США и ЕС интернет».