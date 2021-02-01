Москва, 1 февраля, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Решение руководства Украины возобновить импорт электроэнергии из России на свою территорию вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 февраля в социальной сети Facebook.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

«Так не май месяц на дворе. Замерзли, а европейцам всё равно на холодные батареи в украинских домах», — пишет Сергис Д.

Многие пользователи вспомнили намерение украинского руководства вовсе отказаться от российской зависимости в области электроэнергии. Люди гадают, как теперь чиновники из данной страны будут оправдываться перед своим народом.

«Вроде недавно Украина собиралась отказываться от энергосистемы России и Беларуси», — напомнила Татьяна Е.

Некоторые комментаторы отметили, что с территории Украины постоянно идут обвинения в сторону России и объявление её врагом. Тем не менее, несмотря ни на что, украинцы почему-то активно торгуют с Российской Федерацией.

«Я не могу одного понять: как можно с одной стороны воевать с Россией, а с другой покупать у неё газ, электричество, еду и другие материалы?» — задаётся вопросом Anton D.

Нашлись и те, кто призвал руководство России отказаться предоставлять Украине электроэнергию. Граждане считают, что водная блокада Крыма со стороны Украины является свидетельством того, что данная страна не считается ни с интересами Российской Федерации, ни со своими бывшими соотечественниками.

«До тех пор, пока в Крыму не появится вода, все выключатели в незалежную должны стоять на «выкл». То, как они зиму зимуют — это их проблемы», — поделилась мнением Yulia W.

Напомним, 1 февраля, согласно данным на сайте компании «Укрэнерго», стало известно о том, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.