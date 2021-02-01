Москва, 2 февраля, 2021, 00:07 — ИА Регнум. Результаты руководства Россией правительством Михаила Мишустина ставят сразу несколько вопросов, но чтобы ответить на них, надо не уклоняться от определения «настоящей эффективности». Как оценить работу мишустинского правительства, рассуждает редактор ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Выгодный психологический фон, на котором пришла команда нового российского премьер-министра Михаила Мишустина, давал дополнительные «очки зрительских симпатий» к ожидаемым результатам. Действительно, не самые лучшие, а местами и откровенно провальные, итоги работы предыдущего правительства предполагали концентрацию нового на исправлении этих ошибок.

Но коронавирус и борьба с эпидемией спутали все карты, кроме того, режим «самоизоляции» и удаленной работы показал демографические результаты, которые противоречат выкладкам запланировавших очередной российский бэби-бум. И все же запас оптимизма по отношению к планам Мишустина и его команды еще не исчерпан. Что дает возможность предполагать «лучшее впереди»? Читайте статью Евгения Цоца «Мишустин: год у руля правительства России».