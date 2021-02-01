Москва, 1 февраля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Материал РИА Новости, согласно которому в Евросоюзе намереваются ослабить зависимость от американского доллара, вызвал споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 1 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

«А в РФ ждут иностранных инвесторов и законы принимают для иностранных инвесторов, чтобы им было комфортно вести бизнес в РФ. А Чубайс так вообще предлагал резко в несколько раз повысить тарифы ЖКХ, чтобы иностранным инвесторам было выгодно участвовать в ЖКХ РФ», — поделился своим мнением Никита О.

Многие пользователи пришли к выводу, что страны Евросоюза слишком долго приходили к данному решению. По их мнению, было упущено множество возможностей обрести более самостоятельную экономическую политику.

«Долго до Европы доходило то, что её хотят скушать», — написал Александр Г.

Некоторые комментаторы оказались уверены, что у ЕС попросту не осталось шансов отказаться от влияния Соединённых Штатов. В том числе, считают люди, Европе не удастся полностью отказаться от доллара.

«Так поздняк метаться уже, все крупные или доходные компании ЕС скуплены США лет 5−8 назад!», — пишет Лена М.

Нашлись и те пользователи, которые вынесли предположение, что данные инициативы из Европы могут быть по-своему восприняты руководством России, которое будет готовить население к отказу не только от американской валюты, но от других взаимодействий с иностранными государствами по вопросу финансов.

«Похоже, граждан России готовят к мысли, что без евро и долларов жизнь прекрасна! А также без карточек виза и электронных платежей!», — считает Андрей Л.

Напомним, 1 февраля РИА Новости опубликовали материал, согласно которому в Евросоюзе намереваются ослабить зависимость от американского доллара.