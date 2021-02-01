Луганск, 1 февраля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартовала 1 февраля в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Первый в республике пункт вакцинации развёрнут в луганской Клинике медицины катастроф. В числе первых прививку смогут получитьсотрудники скорой помощи и МЧС ЛНР.

Министр отметила, что все медицинские работники, задействованные в вакцинации населения, прошли необходимуюподготовку и получили рекомендации по обращению с препаратом. Вакцинация будет осуществляться бесплатной и на добровольной основе.

Напомним, ранее сегодня вакцинация от коронавируса началась также в Донецкой Народной Республике. Первым прививку получил глава ДНР Денис Пушилин.