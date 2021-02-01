В Москве по программе реновации расселили ещё три дома
Москва, 1 февраля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Три дома расселили в Москве по программе реновации в январе 2021 года, сообщил 1 февраля глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новые дома по московской программе реновации
В зданиях, расположенных на западе и северо-востоке Москвы, проживало 395 человек. Они находятся по адресам: улица Толбухина, дом 2 корп. 1, улица Лобачевского, дом 32, улица Коминтерна, дом 2 корпус 1.
«Сейчас идет подготовка к сносу зданий», — рассказал Лёвкин.
По его словам, в дальнейшем территория будет использована под строительство новых домов по программе реновации.