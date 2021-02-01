Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Серебряная медалистка конкурса «Я — профессионал» рассказала корреспонденту ИА REGNUM о своем участии в студенческом состязании и о планах на будущее.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Анастасия Лазарева

Анастасия Лазарева — студентка факультета фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. В 2020 году она завоевала серебряную медаль по «Радиотехнике» на Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал» и успешно прошла стажировку в НИИ информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте. В этом году Анастасия снова поборется за победу: она уже вышла на заключительный этап «Я — профи» по пяти разным направлениям.

Анастасия, расскажите, когда Вы поняли, что хотите выбрать для себя техническую профессию?

Понимание, что я свяжу жизнь с физикой, пришло не сразу. До 11 класса школы я была уверена, что стану учиться на дизайнера. Однако затем я решила рискнуть и сделала выбор в пользу физики и уже на первом курсе бакалавриата поняла, что не жалею о своём решении. Учиться было очень сложно, но почти все предметы вызывали у меня интерес. Мне очень повезло: я люблю то, что делаю!

Вы учитесь на втором курсе магистратуры по специальности «Физика и технология наноструктур». Где сегодня используются наноструктуры?

Нанотехнологии применяются для решения современных проблем в разных областях. В медицине наночастицы используют в качестве лекарств, контейнеров для их доставки, медицинских нанороботов, искусственных геномов, регенерации тканей тела. В космической и атомной технике нанотехнологии помогают разрабатывать миниатюрные космические аппараты для запуска и глубокого изучения космоса. И это далеко не полный список задач, которые решаются с помощью нанотехнологий.

Как Вы впервые приняли решение участвовать в «Я — профессионал»?

В первом сезоне олимпиады, который проводился в 2017—2018 учебном году, я, к сожалению, не успела подать заявку на участие, но приняла твёрдое решение, что буду участвовать в олимпиаде все последующие годы. Начиная со второго курса бакалавриата я с удовольствием пробую свои силы в любых проектах, стажировках, образовательных форумах и конференциях. Мне кажется, именно там я получаю необходимые знания и навыки, которые и помогают мне развиваться в научной сфере и побеждать.

В этом сезоне Вы прошли на заключительный этап олимпиады сразу по пяти направлениям. Какое из них интересует Вас больше всего?

Самым интересным мне всегда кажется направление «Радиотехника». Но в этом году я хочу проверить свои знания и по другим дисциплинам. Это «Фотоника, приборостроение, оптические технологии» и «Нанотехнологии в электронике и радиофотонике».

Я также надеюсь поучаствовать в образовательном форуме УрФУ по «Радиотехнике» [прим.: на образовательные форумы олимпиады приглашаются участники состязаний, прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем]. Думаю, это поможет настроиться на заключительный этап олимпиады. Для решения олимпиадных заданий прошлого года мне пригодилась информация, полученная на зимних школах и в ходе различных стажировок. Но фундаментом всегда являлись знания, полученные в университете.

В 2020 году, выиграв серебро «Я — профессионал» по направлению «Радиотехника», Вы прошли олимпиадную стажировку в АО «НИИАС» (РЖД). Это был полезный опыт?

Для меня стажировка в АО «НИИАС» была безумно увлекательной: сфера интересов компании оказалась новой для меня, и мне удалось получить огромное количество новой информации. Спустя всего неделю в компании я успела поучаствовать в тестировании ToF камеры [прим.: Времяпролетная камера, которая определяет расстояние от объекта до камеры посредством измерения времени, за которое камеру покроют лучи света] для практического использования на железной дороге и представить краткий отчет руководителям. Сегодня я являюсь уже не стажером, а сотрудником РЖД, продолжаю работу в АО «НИИАС» и осваивать новые навыки.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Анастасия Лазарева

Чем Вы хотели бы заниматься после выпуска из магистратуры?

Я бы хотела продолжить обучение в аспирантуре. Ещё не решила, какое направление и лабораторию выбрать, но надеюсь сделать это в ближайшие месяцы.

Также я планирую продолжить работу в АО «НИИАС». Сейчас я работаю над проектом автоматизации железнодорожного транспорта, оснащения поездов и станций необходимым оборудованием: лидарами и времяпролетными камерами с оптимальными характеристиками. Для них ведётся активный процесс написания кода по автоматической фокусировке изображения. Одна из моих задач — тестировать камеры, которые будут устанавливаться на железных дорогах. Упор делается на максимально возможную стабильность таких камер и хорошие показатели работы в сложных погодных условиях. В дальнейшем это поможет снизить травмоопасность железнодорожных путей и приблизить переход к беспилотным поездам.

Совмещение двух обширных областей знаний, нанотехнологий и радиотехники, помогает мне развиваться как профессионалу, поэтому в ближайшие годы я планирую делиться знаниями и опытом со студентами и коллегами.

Что бы Вы пожелали студентам, которые вместе с Вами в этом году принимают участие в олимпиаде и прошли на заключительный этап?

Новым поколениям участников олимпиады я желаю не бояться пробовать свои силы в решении олимпиадных заданий. Максимально используйте все возможности олимпиады «Я — профессионал», так как это отличный старт будущей карьеры. Знайте, самое главное — непрерывное развитие!

Напомним, всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.